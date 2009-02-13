Ющенко: конфлікт з "Фаїною" зміцнить співпрацю з Кенією

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що спільні зусилля України та Кенії у визволенні судна “Фаїна” сприятимуть поглибленню двосторонньої співпраці між країнами.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

В.ЮЩЕНКО висловив Президенту Республіки Кенія Мваї КІБАКІ щиру подяку за дієву підтримку зусиль України у справі визволення з полону сомалійських піратів судна «Фаїна» з українським екіпажем на борту.

«Впевнений, що пережита та успішно подолана криза лише зміцнить взаєморозуміння між Україною та Кенією, а також наше прагнення до розвитку взаємовигідного двостороннього співробітництва», - йдеться в листі Президента.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що сьогодні, коли весь світ відчуває негативні наслідки фінансової кризи, як ніколи постає необхідність об`єднання зусиль світового співтовариства у протидії викликам сучасності, у тому числі у подоланні соціально-економічних причин розвитку екстремізму та тероризму.

Президент України запевнив свого кенійського колегу, що Україна готова взаємодіяти з Кенією на всіх напрямах двосторонньої співпраці.