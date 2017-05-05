УІНП: за три роки у Польщі осквернили 15 українських пам’ятників, в Україні – 4 польських

Упродовж трьох років у Польщі зруйновано або осквернено 15 українських пам’ятників. В Україні – 4 польських, і всі відновлені коштом української сторони. Натомість у Польщі – жоден.

Про це повідомляє Український інститут національної пам’яті.

Як відомо, наруга над пам’ятником воїнам УПА на цвинтарі польського села Грушовичі поблизу Перемишля, що відбулася 26 квітня, була санкціонована місцевою владою та отримала схвалення у Варшаві — відповідні заяви оприлюднили польське Міністерство культури та Інститут національної пам’яті Польщі.

Читайте такожУ Мінкульті Польщі кажуть про законність демонтажу пам'ятника воїнам УПА

“Надмогильний пам’ятник воякам УПА у Грушовичах зазнавав нападів 5 разів: тричі він був помальований, згодом пошкоджений, а останнього разу – зруйнований. Щоразу меморіальний знак відновлювали зусиллями української громади. Усього з 15 українських пам’ятників 3 було знищено, 5 пошкоджено й 7 помальовано. Польська сторона не відновлює пам’ятні знаки українців, що зазнали нападів. Ці акти вандалізму залишаються без розгляду польськими правоохоронними органами”, – розповів начальник відділу обліку та збереження місць пам’яті Українського інституту національної пам’яті Павло Подобєд.

«Відсутність належної реакції польської влади на системне нищення українських місць пам’яті в Польщі, а у випадку із вандалізмом у Грушовичах - офіційне схвалення таких дій - змусили Український інститут національної пам’яті призупинити процес легалізації польських меморіальних об’єктів на території України. Таких польських місць пам’яті в Україні щонайменше 105», – зазначили в Інституті.