Янукович націлився змінювати Конституцію

Вибори до Верховної Ради і місцевих рад мають проводитися за відкритими списками, заявив у програмі «Шустер live» на телеканалі «Україна» у п`ятницю ввечері лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що тільки-но у парламенті з`являться необхідні 300 голосів депутатів для внесення змін до Конституції України, «Партія регіонів готова внести зміни до Конституції, і вибори повинні бути у новій системі».

При цьому політолог Володимир ФЕСЕНКО нагадав В.ЯНУКОВИЧУ, що для проведення виборів на пропорційній основі за відкритими списками не потрібні зміни до Конституції, а просто необхідно ухвалити відповідний закон, за який повинна проголосувати проста більшість, - не менш як 226 народних депутатів.

В.ЯНУКОВИЧ вкотре наголосив на необхідності досягнення домовленостей між владою і політичними силами про проведення дострокових виборів як Президента України, так і Верховної Ради.