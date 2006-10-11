Кабмін звернувся до Конституційного суду

Кабінет Міністрів України направив подання до Конституційного Суду, в якому просить дати офіційне тлумачення положень Конституції щодо порядку призначення на посаду та звільнення з посади голів місцевих державних адміністрацій.

Як повідомив УНІАН перший заступник міністра Кабінету Міністрів - керівник Управління правового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів Олександр ЛАВРИНОВИЧ, подання до Конституційного Суду було розглянуто і схвалено сьогодні під час засідання Кабінету Міністрів.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, основне питання, яке лягло в основу даного подання, полягає в тому, чи можуть вважатися легітимними голови місцевих держадміністрацій, недовіру яким було висловлено двома третинами голосів від складу відповідних рад. О.ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що на сьогодні в Україні залишаються незвільненими 21 голова місцевих держадміністрацій, яким було висловлено недовіру двома третинами депутатів, що входять до складу відповідних рад. Разом з тим Конституція України містить імперативну норму для подібних випадків – у разі, якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.

У цьому контексті уряд просить Конституційний Суд дати офіційне тлумачення частин четвертої, дев‘ятої та десятої статті 118 Конституції України. Зокрема, дати роз‘яснення наступних питань:

- чи може Президент України призначити на посаду або звільнити з посади голову місцевої державної адміністрації за відсутності відповідного подання Кабінету Міністрів;

- чи може Президент України призначити на посаду або звільнити з посади голову місцевої державної адміністрації, якщо Кабінетом Міністрів відкликано відповідне подання;

- в якій формі Президент України може прийняти рішення щодо голови місцевої державної адміністрації після висловлення йому недовіри місцевою радою. Які правові наслідки тягне за собою факт неприйняття Президентом України рішення у разі висловлення недовіри голові місцевої державної адміністрації місцевою радою і ненадання обґрунтованої відповіді раді;

- які правові наслідки тягне за собою факт неприйняття Президентом України рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації у разі висловлення недовіри голові місцевої державної адміністрації двома третинами депутатів від складу відповідної ради.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, необхідність тлумачень даних питань виникала, зокрема, через те, що українським законодавством не визначено порядок подання пропозицій щодо перебування на посаді голови місцевої державної адміністрації у зв‘язку з висловленням йому недовіри місцевою радою.

Існують також неузгодженості в законодавстві щодо того, що Президент України приймає рішення про звільнення голови місцевої держадміністрації з урахуванням пропозицій органу виконавчої влади. Подібна норма прописана в законі „Про місцеві державні адміністрації”, проте відсутня в законі „Про місцеве самоврядування в Україні”, зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ.

Кабінет Міністрів також вважає, що Президент України не вправі приймати рішення щодо призначення на посаду або звільнення з посади голови місцевої держадміністрації у разі, якщо відповідне подання Кабінету Міністрів відкликано. При цьому Кабмін посилається на рішення Конституційного Суду від 27 лютого 2001 року (справа про правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим), в якому зазначається, що повноваження Президента України стосовно призначення чи звільнення певної особи з посади голови місцевої державної адміністрації зумовлена лише однією конституційною вимогою – наявністю відповідного подання Кабінету Міністрів України.