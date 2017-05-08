Тіллерсон 10 травня обговорить з Лавровим ситуації в Україні та Сирії

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон зустрінеться з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у Вашингтоні в середу, 10 травня, щоб обговорити ситуацію в Україні, Сирії та двосторонні питання. Про це повідомляється на сайті Держдепартаменту США.

«Сторони обговорять необхідність припинення насильства на сході України і врегулювання конфлікту шляхом повної реалізації Мінських угод», - наголошується в повідомленні.

Читайте такожУ Держдепі назвали умову, за якої США будуть взаємодіяти з Росією щодо України

Також держсекретар має намір обговорити з Лавровим зусилля щодо деескалації насильства в Сирії, надання гуманітарної допомоги сирійському народові і підготувати ґрунт для політичного врегулювання конфлікту.

Як повідомляв УНІАН, Лавров відвідає Вашингтон одночасно з керівником МЗС України Павлом Клімкіним. Візит Лаврова до США запланований на 9-11 травня. Візит Клімкіна – на 8-10 травня.

3 травня Тіллерсон припустив, що взаємодія США і РФ щодо врегулювання ситуації в Україні можливе в разі відновлення певного рівня довіри між країнами.