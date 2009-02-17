Черновецький вирішив допродати те, що лишилось в автопарку

На 20 лютого призначено аукціон, на якому планується розпродати машини з автопарку Київської міськдержадміністрації, які раніше були призначені для реалізації з аукціону, але поки що залишаються в автопарку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам перший заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

На питання, коли буде виконано доручення мера і непродані автомобілі міських чиновників буде виставлено на аукціон, І.КІЛЬЧИЦЬКА відповіла: «У п`ятницю, 20 числа».

Як повідомляв УНІАН, розпорядженням Київської міської держадміністрації від 29 жовтня 2008 року "Про проведення першого аукціону з продажу елітних автомобілів..." було затверджено перелік службових автомобілів автопарку Київради, які буде реалізовано з аукціону. Одержані кошти передбачено направити на соціальні програми.

Наприкінці грудня 2008 року Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив І.КІЛЬЧИЦЬКІЙ до Нового року продати весь автопарк столичної держадміністрації.