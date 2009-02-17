У Ющенка розкусили новацію Держкомстату щодо ВВП

Введенням поквартального оприлюднення даних про динаміку ВВП уряд намагається приховати реальний стан справ в економіці країни.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Секретаріату Президента України з посиланням на першого заступника глави Секретаріату Президента України Олександра ШЛАПАКА.

«Така ситуація, разом з рішенням Кабінету Міністрів України, ухваленим на засіданні 12 лютого 2009 року, але не опублікованим, про обмеження публічності офіційної статистики, може свідчити лише про одне: уряд намагається приховати від громадян реальну ситуацію в соціально-економічній сфері, – відзначив О.ШЛАПАК. – Тепер найближчі офіційні дані щодо розвитку економіки очікуються за результатами лише І кварталу 2009 року, і обнародувані вони будуть у середині травня».

На його думку, уряд змінює терміни надання інформації для того, аби не вносити змін до державного бюджету на 2009 рік.

Як повідомляв УНІАН, Державний комітет статистики України перейшов на поквартальний розрахунок динаміки валового внутрішнього продукту (ВВП).

«Це питання обговорювалось упродовж тривалого проміжку часу, і все до цього йшло. Це міжнародні стандарти, і на це нам не раз вказувала і місія МВФ (Міжнародний валютний фонд – УНІАН), і це питання не раз обговорювалось з усіма міністерствами і відомствами впродовж усього минулого року. Тому зараз Держкомстат перейшов на міжнародні стандарти», – повідомили УНІАН у Держкомстаті.

Показники роботи окремих секторів економіки, зокрема, сільського господарства, будівництва, транспорту, промисловості, як і раніше, публікуватимуться щомісячно.

Довідка УНІАН. Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2008 році порівняно з 2007 роком становило 2,1%, при цьому зростання ВВП в 2007 році порівняно з 2006 роком становило 7,6%.

Уряд спочатку прогнозував зростання ВВП в 2008 році на рівні 6,8%, проте на кінець року знизило свій прогноз до 1,8-2,5%.