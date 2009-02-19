Литвин оголосив перерву, щоб поговорити про Огризка

У роботі Верховної Ради України оголошено перерву до 10.45

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир ЛИТВИН запросив лідерів фракцій на Погоджувальну раду для узгодження позицій щодо питань, які сьогодні передбачається розглянути в парламенті.

Він зазначив, що вчора після 17-ї год. Президент України Віктор ЮЩЕНКО відкликав кандидатуру Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА на посаду голови СБУ. Тому, сказав спікер, парламент не може розглядати це питання, яке на сьогодні стояло першим в порядку денному.

Також В.ЛИТВИН зазначив, що на Погоджувальній раді має бути обговорено питання «щодо міністра закордонних справ України». В той же час він не уточнив, про що йдеться.