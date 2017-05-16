Німеччина заявила про продовження підтримки зміцнення обороноздатності України

Міністр оборони Федеративної республіки Німеччина Урсула фон дер Ляєн заявляє про намір продовжувати надавати підтримку Україні у зміцненні її обороноздатності.

Читайте такожКлімкін з нагоди 68-ї річниці створення НАТО: альянс як ніколи затребуваний

Про це в Twitter повідомив посол України у ФРН Андрій Мельник.

"Міністр оборони Урсула фон дер Ляєн: Німеччина і надалі незмінно підтримуватиме Україну у зміцненні її обороноздатності", - написав Мельник.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Полторак та радник канцлера ФРН Ангели Меркель Крістоф Хойзген узгодили кроки для забезпечення повноцінного перемир'я на Донбасі.