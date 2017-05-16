Німеччина заявила про продовження підтримки зміцнення обороноздатності України
22:25, 16 травня 2017Політика
426 0
Міністр оборони Німеччини заявляє про продовження підтримки України у зміцненні обороноздатності.
Ілюстрація REUTERS
Міністр оборони Федеративної республіки Німеччина Урсула фон дер Ляєн заявляє про намір продовжувати надавати підтримку Україні у зміцненні її обороноздатності.
Читайте такожКлімкін з нагоди 68-ї річниці створення НАТО: альянс як ніколи затребуваний
Про це в Twitter повідомив посол України у ФРН Андрій Мельник.
"Міністр оборони Урсула фон дер Ляєн: Німеччина і надалі незмінно підтримуватиме Україну у зміцненні її обороноздатності", - написав Мельник.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Полторак та радник канцлера ФРН Ангели Меркель Крістоф Хойзген узгодили кроки для забезпечення повноцінного перемир'я на Донбасі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter