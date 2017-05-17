Порошенко і президент ЄП зробили заяву за підсумками підписання безвізу для України (подію завершено)

У Європарламенті підписали безвізовий режим для громадян України. Як передає власний кореспондент УНІАН, документ підписаний президентом Європейського парламенту Антоніо Таяні і міністром внутрішніх справ і національної безпеки головуючої в Раді ЄС Мальти Кармело Абела.

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У церемонії підписання також взяли участь президент України Петро Порошенко і доповідач Європарламенту з цього питання Марія Габріель.

Трансляцію підсумкової заяви вело Радіо Свобода.

Після підписання законодавчий акт повинен бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС. Через 20 днів безвізовий режим набуде чинності.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня Рада ЄС ухвалив рішення, яким остаточно затвердив надання громадянам України безвізового режиму з країнами-членами ЄС.