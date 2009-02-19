Уряд вважає некоректною заяву Мінюсту

Уряд вважає некоректною заяву Міністерства юстиції щодо того, що банки мають право без рішення суду вилучати майно громадян, яке знаходиться в заставі в банках, якщо вони не можуть розраховуватися за кредитними зобов`язаннями.

Про це в коментарі УНІАН заявила прес-секретар прем`єр-міністра України Марина СОРОКА.

Вона повідомила, що «уряд скасував це роз`яснення».

«Подібні роз`яснення за духом, стилістикою, а також за відсутністю аргументів нагадують заяви, які виходять від речників Секретаріату Президента і наводять на думку, що в своєму роз`ясненні Мін’юст також керувався вказівками Банкової», - заявила М.СОРОКА.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство юстиції 17 лютого відкликало поширене 24 грудня роз`яснення для громадян щодо неможливості примусового (без рішення суду) стягнення майна, яке виступає предметом застави або іпотеки.

Міністерство юстиції просить вважати раніше видане роз`яснення відкликаним у зв`язку із змінами до Закону України «Про іпотеку» щодо позасудового звернення стягнення на предмет іпотеки на підставі договору, внесеними Законом України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі і житлового будівництва».

Змінами до закону, зокрема, встановлено, що застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, яке міститься в іпотечному договорі, прирівняне за правовими наслідками до окремого договору між боржником і кредитором про задоволення вимог кредитора.