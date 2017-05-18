Порошенко присвоїв закатованому окупантами в Криму Решату Аметову звання Героя України

Президент України Петро Порошенко присвоїв викраденому та закатованому в 2014 році окупантами в Криму кримськотатарському активісту Решату Аметову звання Героя України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час вечору-реквієму пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу у Національній опері України.

Читайте такожТурчинов: путінська Росія намагається знищити національну свідомість кримських татар

"Він пішов із життя в 39 років. Решат Аметов сміливо виходив на акції протесту проти "зелених чоловічків". Він мав намір піти добровольцем до українського війська захищати територіальну цілісність України. Група невідомих в окупованому Росією Криму викрала його на очах у десятків людей та перед телекамерами. Через два тижні його було знайдено закатованим. Лише думка про останні хвилини Решата викликає жах і біль. А його сміливість велику повагу", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, за даними Меджлісу, Аметов зник 3 березня 2014 року у Криму. Його тіло зі слідами тортур знайшли 15 березня в полі біля села Земляничне Білогірського району. У Аметова залишилися троє малих дітей.