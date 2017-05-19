Мінгареллі закликав Раду якнайшвидше обрати новий склад Рахункової палати

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі закликає Верховну Раду якнайшвидше обрати новий склад Рахункової палати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.

«В цій країні були сформовані відповідні органи, які дозволяють відстежувати використання бюджету і, безумовно, парламент відіграє важливу роль в забезпеченні прозорості бюджету і підзвітності», - заявив він.

«Саме тому, пане (голова ВР Андрій) Парубій, вкрай важливим є процес призначення нового керівництва Рахункової палати. Це є дуже важливо для забезпечення прозорості та питань, які пов’язані з бюджетом, і важливо цей процес завершити якнайшвидше», - додав посол.

Читайте такожПосол ЄС заявив про необхідність розробки стратегії протидії фейковим новинам та інтернет-ботам

«Ми дуже сподіваємося в ЄС, що парламент знайде рішення з цього питання і Рахункова палата зможе продовжувати працювати і забезпечувати прозорий, інтенсивний, належний процес відповідно до стандартів демократичного суспільства», - резюмував Мінгареллі.

Як повідомляв УНІАН, новий склад Рахункової палати Верховна Рада мала призначити ще у 2015 році після набуття чинності нового закону "Про Рахункову палату".

4 квітня 2017 року ВР не проголосувала за обрання 9 членів Рахункової палати, і Парубій звернувся до Комітету ВР з питань бюджету щодо призначення повторного конкурсу з обрання членів Рахункової палати.

Рахункова палата функціонує в Україні з 1997 року як постійно діючий орган зовнішнього державного фінансового контролю від імені Верховної Ради, здійснюючи контроль за використанням коштів державного бюджету.