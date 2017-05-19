Представництво ЄС про блокування російських сайтів: заходи з нацбезпеки не мають порушувати свободу думки

У Європейському Союзі визнають, що прерогативою української влади є захист національних інтересів, але наголошують, що блокування російських інформаційних ресурсів в мережі не повинно порушувати свободу вираження думки. Про це йдеться у заяві Представництва Європейського Союзу в Україні, переданій агентству УНІАН керівником відділу преси та інформації представництва Юргісом Вільчинскасом.

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"Ми обізнані з рішенням Ради національної безпеки і оборони України щодо блокування низки російських інформаційних он-лайн послуг, включаючи популярні соціальні медіа-платформи в Україні, в рамках обмежувальних заходів, вжитих Україною", - заявили у Представництві ЄС.

"Ми чули публічні заяви української влади, що рішення грунтується на занепокоєннях щодо національної інформаційної безпеки і що впродовж останніх місяців Україна стала об'єктом численних кампаній з дезінформації та кібератак", - заявили дипломати.

"Ми усвідомлюємо, що захист національної безпеки є прерогативою українського уряду", - йдеться у заяві.

"Однак ми очікуємо, що влада здійснить кроки щодо того, що обмежувальні заходи, ухвалені на основі національної безпеки, не матимуть негативного впливу на фундаментальне право на свободу думки", - наголосили у Представництві ЄС.

При цьому в Євросоюзі очікують на подальші пояснення від української влади, у тому числі в частині тимчасового характеру цих заходів.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО про продовження на рік санкцій проти Росії, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж ВКонтакте, Одноклассники, ресурсів Yandex, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту 1С.

Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в Інтернеті й заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено відпрацювати Кабінету міністрів та Службі безпеки за участі Національного банку України.