Яценюк: парламентські вибори потрібні одночасно з президентськими

Народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що дострокові вибори до Верховної Ради України треба проводити або одночасно з президентськими, або одразу після них.

Про це він заявив в інтерв’ю Бі-Бі-Сі.

Говорячи про майбутні вибори глави держави, А.ЯЦЕНЮК зауважив: “Якщо прийде Президент України, який не отримає більшості і не отримає підтримки в парламенті, то ми знову будемо знаходитися в тій самій нескінченій історії політичної боротьби”.

За його словами, якщо між Президентом, парламентом та урядом не буде єднання, то “ці президентські вибори нічого не принесуть”.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що, згідно з Конституцією України, навіть після виборів Президента “уряд може і не змінитися, якщо для цього не буде конституційних підстав, якщо не буде дострокових парламентських виборів”.

“Я вбачаю необхідність проведення дострокових парламентських виборів одночасно з президентськими виборами, або одразу після них”, - наголосив лідер “Фронту змін”.