В США пообіцяли повернути Україні вкрадені Лазаренком кошти – Луценко

Відповідні служби США запевнили українську сторону, що в разі прийняття рішення про конфіскацію коштів екс-прем'єр-міністра Павла Лазаренка більша їх частина буде передана Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час міжнародного круглого столу в Києві повідомив генеральний прокурор України.

«Ми співпрацюємо ще у справі Лазаренка. Тут доречно звернути увагу, скільки часів у найрозвинутішій справі, яка елементарно отримує інформацію про рух коштів по всьому світі, слухається ця справа? Колеги, сім років», - заявив він.

«Ми сподіваємося, що цього року ми нарешті вийдемо на фінал, і Україна має запевнення відповідних служб США у тому, що вона може розраховувати на більшу частину, як мінімум, більшу частину ймовірно конфіскованих коштів», - сказав Луценко.

Читайте такожГПУ: рішення суду в США дозволить почати переговори про повернення виведених Лазаренком $280 мільйонів

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня заступник генерального прокурора Євген Єнін заявив, що у Генпрокуратурі розраховують після рішення суду в США розпочати переговори про повернення 280 млн доларів, виведених Лазаренком з України.

Лазаренко очолював уряд України з червня 1996 року до липня 1997 року. У 1998 році став народним депутатом та очолив парламентську фракцію «Громада».

Лазаренка було заарештовано в США в лютому 1999 року з панамським паспортом, він провів у в’язниці в очікуванні процесу близько чотирьох років.

У червні 2003 року його випустили під заставу в розмірі 65 млн доларів, проте 1 жовтня 2008 року екс-прем’єр вирішив повернутися до американської в’язниці, заявивши, що побоюється за своє життя.

Прокуратура звинувачувала Лазаренка у здирництві, шахрайстві, перевезенні викрадених авуарів і відмиванні в 1994-1999 роках 280 млн доларів.

Також Лазаренко фігурує в оприлюднених навесні 2016 року матеріалах про власників великих офшорів, які грунтуються на даних «Панамського архіву» – збірки документів про офшорні схеми маловідомої фірми з Панами Mossack Fonseca.