Литовські мільйони Лазаренка не стали новиною для ГПУ, відомство намагається повернути гроші

13:56, 12 січня 2017
Політика
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У Генпрокуратурі пояснили, що останні півроку працюють над поверненням коштів в Україну.

ГПУ останні півроку намагалась повернути ці гроші / job-sbu.org

Інформація про 30 мільйонів доларів колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка в Литві не стала новиною для ГПУ. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник генпрокурора Юрія Луценка Євген Єнін.

У той же час, Єнін повідомив, що ГПУ останні півроку працює над поверненням цих коштів.

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«Виявлені журналістським розслідуванням OCCRP 30 млн дол США Павла Лазаренка в Литві не стали новиною для Генпрокуратури України, яка активно працює над їх поверненням в Україну протягом останніх півроку», - написав він, додавши, що виявлені гроші є частиною тих 280 млн дол США, що заарештовані на підставі клопотань американської Феміди в 5 юрисдикціях світу.

Єнін також наголосив, що цивільний процес уряд США vs Лазаренко вступив у фінальну стадію, тож не виключено, що «вердикт американського суду буде проголошено вже цього року».

Заступник генпрокурора також підкреслив, що у випадку позитивного рішення суду США Україна розпочне процес повернення вкрадених активів.

Нагадаємо, журналісти виявили у базі даних OCCRP документи, які свідчать, що близько 30 мільйонів доларів коштів, як вважають, пов’язаних із колишнім прем’єр-міністром України Павлом Лазаренком, перебувають на рахунку в банку в Литві.

Ці кошти заморожені на рахунку місцевого відділення шведського банку SEB, і литовські суди кожні кілька місяців продовжують це замороження протягом останніх 17 років.

За даними розслідування, йдеться про частину з загалом приблизно 200 чи 250 мільйонів доларів, які пов’язують із Лазаренком і які були заморожені в кількох країнах із подання влади США ще 2004 року.

Як мовиться в повідомленні, рахунок зі згаданими 30 мільйонами доларів у колишньому литовському банку Hermis належав банкові Лазаренка European Federal Credit Bank, уже ліквідованому. 2000 року литовське відділення банку SEB купило банк Hermis разом із цим рахунком.

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Теги: #ГПУ#гроші#лазаренко#мільйони#Єнін