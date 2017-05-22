Російський політтехнолог Шувалов прокоментував заборону в'їзду до України

Російський політтехнолог Ігор Шувалов називає абсурдним рішення про заборону в'їзду йому в Україну на 5 років. Про це він заявив у коментарі "Українській правді".

"Нинішня метушня навколо мене пов'язана з міжвидовою боротьбою українських політиків, з якими я добре знайомий і з якими в різний час співпрацював. Україна - моя друга батьківщина, я її люблю і завжди бажав і бажаю їй добра і миру, тому нинішня заборона - абсурдна", - сказав Шувалов.

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"Своїм недоброзичливцям повідомляю: ми живемо в часі і у світі, в якому немає меж, немає місця нетерпимості до іншої точки зору й заборонам медіа та свободи слова", - додав він.

На запитання, де він планує перебувати тепер, Шувалов не відповів.

Раніше радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що 22 травня українські прикордонники видворили за межі країни російского пропагандиста, фактичного керівника інформаційної служби телеканалу "Інтер" Ігоря Шувалова. Йому заборонено в'їзд строком на 5 років.