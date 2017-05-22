ЗМІ дізнались, скільки українцям доведеться чекати безвізу із заморськими територіями країн ЄС

Міністерство закордонних справ розпочало переговори про скасування візового режиму з так званими заморськими територіями Франції та Нідерландів, але цей процес потребуватиме додаткового часу. Про це йдеться у письмовій відповіді Департаменту консульської служби (ДКС) МЗС на запит "Європейської правди".

МЗС вже ініціював переговори щодо поширення на них безвізового режиму з Україною, але визнає, що вони заберуть деякий час.

"Запровадження безвізових поїздок на заморські території королівства Нідерланди... очікується не раніше осені 2017 року", - йдеться у відповіді ДКС МЗС. Дипломати наголосили, що процедура є тривалою через те, що островні території – Аруби, Кюрасао та Сінт-Мартен – проводять власну міграційну політику.

У випадку заморських територій Франції ситуацію є іншою, рішення про безвіз ухвалюється у Парижі, однак воно також не є автоматичним та "потребуватиме внесення змін до діючого законодавства Франції", пояснили в ДКС МЗС.

Читайте такожПлутанина з набуттям чинності безвізу для України: в ЄС уточнили дату

Як відомо, нині у Франції відбувається зміна влади (уряд сформований у травні, парламентські вибори призначені на червень), що може дещо загальмувати процедуру. Водночас, парламентське схвалення не є необхідним, наголошують джерела ЄП.

До числа заморських територій Франції входять Гваделупа, Майотта, Мартиніка, Французька Гвіана, Реюньйон, Сен-Бартелемі, Сен-Мартен, Сен-П'єр і Мікелон, Волліс і Футуна, Французька Полінезія. Нині вони дозволяють в’їзд для громадян України за шенгенською візою, виданою консульством Франції; після початку дії безвізу з ЄС українці не матимуть змоги отримати таку візу у чинний біометричний паспорт.

Безвізовий режим між Україною та ЄС не буде поширюється на віддалені від європейського континенту острови, що мають статус "заморських територій" цих держав – вони і надалі зберігають візові вимоги для українців.