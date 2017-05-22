Україна домовляється про безвіз із останньою визнаною територією в Європі

Міністерство закордонних справ України опрацьовує з Гібралтаром питання скасування візового режиму. Про це повідомляється на сторінці Департаменту консульської служби МЗС України у соціальній мережі Facebook.

"МЗС опрацьовує з гібралтарською стороною питання щодо скасування візового режиму поїздок громадян України до Гібралтару з огляду на відповідне рішення ЄС", - заявили в МЗС.

Дипломати нагадали, що нині громадяни України подорожують до Гібралтару на підставі віз, які оформлюються в посольствах Великої Британії.

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У МЗС зауважили, що від оформлення візи звільняються громадяни України, які "в'їжджають до Гібралтару для одноденної екскурсії, організованої в рамках придбаної в туристичного оператора Гібралтару туристичної путівки".

Також не потрібно оформляти візи тим громадянам, які є пасажирами круїзного судна або мають багаторазову британську візу терміном дії понад 6 місяців або дозвіл на проживання у Великій Британії терміном дії понад 12 місяців.

Крім того, від оформлення візи звільняються громадяни України, які мають дозвіл на возз'єднання сім'ї, виданий на території країн ЄС.

Натомість діалог з невизнаним Косовом з цього питання не ведеться. Про це йдеться у відповіді департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ, передає "Європейська правда".

Після скасування візового режиму з ЄС візові вимоги для короткотермінових поїздок громадян України збережуть лише дві території континентальної Європи – британський Гібралтар та не визнане Україною Косово.

"На сьогодні переговори з Косовом щодо запровадження безвізового режиму, враховуючи його невизнання Україною, не ведуться", - заявили в МЗС, запевнивши, що нова реальність у візовому режимі з Косовом не вплине на умови перебування тут українського миротворчого контингенту.

Як відомо, наразі Косово дозволяє безвізовий в’їзд тим громадянам, які мають багаторазову шенгенську візу; після запровадження безвізу з ЄС такі візи не будуть ставити у біометричні паспорти, для легального в’їзду до Косова буде потрібно звертатися до його консульства в Стамбулі або Тирані.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 11 червня громадяни України з біометричними паспортами отримають право на безвізовий в’їзд до країн ЄС та членів Шенгенської зони за межами Євросоюзу.