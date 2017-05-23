В Україні набув чинності новий порядок ввезення видавничої продукції з РФ

Державний комітет телебачення і радіомовлення України нагадав, що 22 травня набула чинності постанова Кабінету міністрів України «Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держкомтелерадіо.

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Зокрема, постановою затверджено порядок видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу та визначено, що видачу (відмову, анулювання) дозволу здійснює Держкомтелерадіо.

"Відповідно до порядку для отримання дозволу на ввезення видавничої продукції з Росії та окупованої території України суб’єкт господарювання має подати у письмовій або паперовій формі заяву, один примірник оригіналу видання, що ввозиться, або його електронний відповідник у форматі PDF, оригінал або нотаріально засвідчену в установленому порядку копію угоди, укладеної з власником прав на видання, та рецензію, складену державною мовою фахівцем (експертом) щодо оцінки та характеристики змісту видання", - йдеться у повідомленні.

У разі виявлення Держкомтелерадіо ознак невідповідності видавничої продукції критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, документи передаються на розгляд експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України. Саме рішення експертної ради є підставою для надання дозволу або відмову.

Крім того, підставою для відмови у видачі дозволу може бути подання суб’єктом господарювання не в повному обсязі пакета документів або виявлення у поданих документах недостовірних відомостей.

Водночас, зазначається, що станом на 23 травня до Держкомтелерадіо надійшло понад сто пакетів документів від суб’єктів господарювання.

У комітеті нагадали, що 1 січня 2017 року набрав чинності закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту». Відповідно до закону, не може бути ввезена на митну територію України видавнича продукція, яка за своїм змістом спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади.

Разом з тим не може ввозитися продукція, яка пропагує війну, вчинення терористичних актів; пропагує комуністичний та/або націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими та їхню символіку; розпалює міжетнічну, расову, релігійну ворожнечу; посягає на права і свободи людини.

Не підлягає ввезенню на територію України продукція, яка пропагує державу-агресора, зокрема її органи влади, представників органів влади, працівників культури та інших сфер держави-агресора, які публічно підтримують окупацію території України; використовує шаржування державних символів України (Державного Герба, Державного Прапора, Державного Гімну) у будь-якому вигляді.

Також уточнюється, що не потребує отримання дозволу на ввезення видавнича продукція, що ввозиться громадянами в ручній поклажі або супроводжуваному багажі загальною кількістю не більше 10 примірників.