У Раді пропонують дозволити жінками йти на пенсію у будь-якому віці за наявності 30 років страхового стажу

Народні депутати з міжфракційного об'єднання УКРОП зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (реєстр. № 6469).

Законодавча ініціатива «Українського об'єднання патріотів», на відміну від дискримінаційного проекту пенсійної реформи від Кабінету Міністрів, сприятиме виконанню конституційного обов'язку Української держави щодо гарантій соціального захисту громадян. Про це 25 травня, під час брифінгу у Верховній Раді заявила народний депутат від УКРОПу Ірина Констанкевич.

Читайте такожГройсман пов'язав свою відставку з пенсійною реформою

За її словами, законопроект надає право на призначення пенсій за віком жінкам за наявності 30-річного страхового стажу, незалежно від віку. Таким чином, реальний вік виходу на пенсію для жінок в Україні може починатися з 52 років, а не з 60, як це є зараз, або з 65, відповідно до ініціатив Кабміну.

«Ми вважаємо, що українська жінка, яка народжує та виховує дітей і є незахищеною в соціальному аспекті, потребує адекватного послаблення у пенсійному законодавстві», – наголосила Ірина Констанкевич.

Нардеп зазначила, що законопроект також передбачає відновлення перерахунку раніше призначених пенсій на 100 відсотків показника зростання середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, порівняно з попереднім роком.

Ірина Констанкевич підкреслила, що в «Українському об'єднанні патріотів» виступають категорично проти збільшення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію на 20 років. Така ініціатива уряду спрямована на приховане збільшення пенсійного віку до 65 років у разі відсутності 35 років трудового стажу.

«Подібні пропозиції вважаємо абсолютно недопустимими та дискримінаційними, а всі «мантри» уряду про те, що запропонований варіант пенсійної реформи відповідає європейському досвіду – чиста маніпуляція», – підкреслила Ірина Констанкевич.

Нагадаємо, цей законопроект – не перша законодавча ініціатива УКРОПу, спрямована на захист інтересів жінок у сфері пенсійного забезпечення. 2 листопада 2016 року народні депутати з «Українського об’єднання патріотів» зареєстрували законопроект № 5343, у якому пропонується надати право дострокового виходу на пенсію жінкам, які народили та виховали трьох і більше дітей. У разі його ухвалення багатодітні жінки матимуть право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 55 років та за наявності не менше 20 років страхового стажу.