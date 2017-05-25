У МЗС РФ нарікають, що Брюссель "втратив ідентичність"

У Міністерстві закордонних справ РФ у зв'язку з заявою про спільну позицію США і ЄС по Донбасу прийшли до висновку про втрату «ідентичності» Брюсселя. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний речник МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи заяву президента Європейської ради Дональда Туска про спільну позицію США і Євросоюзу щодо конфлікту на Донбасі.

Читайте такожСавченко зібралася балотуватися в президенти«Що стосується спільної позиції – я, чесно кажучи, не дуже розумію, про що йде мова. Це цікавий момент, про яку спільну позицію говорив президент ЄС. Ми завжди говорили про те, що Європа за останні роки втратила свою власну ідентичність у вирішенні міжнародних питань і формуванні зовнішньополітичного порядку», - зазначила Захарова.

За її словами, з міжнародних проблем порядок денний був «завезений ззовні - це було очевидно. Самостійного голосу у Брюсселя з усіх питань не було».

«У мене складається враження, що у Брюсселя в цілому і в ряду представників ЄС є якийсь страх перед неузгодженістю свого погляду на міжнародну ситуацію з позицією Вашингтона», - сказала Захарова.

Вона вважає, що Євросоюзу «всі цінні вказівки спускалися з «обкому».

Захарова зазначила, що саме тому в Європі була розгубленість після перемоги на виборах президента США Дональда Трампа, оскільки не знали «куди рухатись».

Представник МЗС РФ закликала Євросоюз самостійно формувати політику, в результаті чого «буде підвищуватися його авторитет».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 травня, за підсумками зустрічі з Трампом Туск заявив, що ЄС і США мають спільну позицію щодо конфлікту на Донбасі.

За словами Туска, під час зустрічі були узгоджені позиції у багатьох сферах, і, в першу чергу, це стосується боротьби з тероризмом.

«Однак деякі питання залишилися відкритими, такі як клімат і торгівля. І я не на 100% впевнений, що ми - містер президент і я - можемо говорити сьогодні, що ми маємо спільну позицію, спільну думку щодо Росії, хоча, що стосується конфлікту в Україні, - здається, ми були на одній хвилі», - заявив Туск.