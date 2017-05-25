Туск після зустрічі з Трампом заявив про спільну позицію ЄС і США щодо Донбасу
За словами Туска, під час зустрічі із Трампом були погоджені позиції у багатьох сферах.
Європейський Союз та США мають спільну позицію щодо конфлікту на Донбасі, заявив журналістам президент Європейської Ради Дональд Туск за результатами зустрічі з президентом США Дональдом Трампом сьогодні в Брюсселі.
Відео виступу Туска розміщено на його сторінці у Facebook.
За словами Туска, під час зустрічі були погоджені позиції у багатьох сферах, і, в першу чергу, це стосується боротьби з тероризмом.
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«Проте деякі питання залишились відкритими, такі як клімат та торгівля. І я не на 100% впевнений, що ми – містер президент і я – можемо говорити сьогодні, що ми маємо спільну позицію, спільну думку щодо Росії, хоча що стосується конфлікту в Україні – здається, ми були на одній хвилі», - заявив він.