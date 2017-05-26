ЗМІ дізналися, які сайти заблокують в Україні після ВКонтакте та Яндекса

У рамках продовження політики блокування антиукраїнських сайтів Міністерство інформаційної політики України подало на розгляд СБУ список з двадцяти інтернет-ресурсів.

Про це повідомив в коментарі "Апострофу" член експертної ради при Мінінформполітики, голова Національної громадської телерадіокомпанії України Зураб Аласанія.

"З відомих мені сайтів там тільки один – "2000". Усі інші сайти я не знаю, наприклад, "Ополченець"... Ну, тобто, зовсім к***чені: маленькі, жахливі, виглядають погано і дивно. Обирали, звичайно, не навмання, а користувалися базами даних, в тому числі і сайту "Миротворець", - розповів Аласанія.

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За словами заступника міністра інформаційної політики Дмитра Золотухіна, методика визначення сепаратистських ресурсів вже розроблена.

Так, була створена робоча група для моніторингу та аналізу контенту, визначено норми українського законодавства, які містять заборони на поширення певної інформації, наприклад, заклики до розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

"Потім були проаналізовані ресурси, які підтримуються російською стороною і суб'єктами, пов'язаними з терористичними організаціями на окупованих територіях. Ті ресурси, які містили ознаки закликів, описаних у законодавстві (зокрема, у Кримінальному кодексі), були направлені до СБУ для правової оцінки та реагування", - зазначив Золотухін.

Водночас, спікер СБУ Олена Гітлянська змогла розповісти про результати правової оцінки української спецслужбою підозрілих сайтів.

Раніше перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко анонсувала запити народних депутатів до Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) і профільні міністерства щодо вільної роботи сепаратистських сайтів в Україні.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти Росії, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж ВКонтакте, Однокласники, ресурсів Yandex, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту "1С".