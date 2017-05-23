Депутати направлять запити до РНБО щодо роботи сепаратистських сайтів в Україні

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко анонсувала запити народних депутатів до Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) та профільних міністерств стосовно вільної роботи сепаратистських сайтів в Україні. Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила перед під час міжнародної конференції "Реінтеграція Донбасу в умовах гібридної війни".

"В мене є велике питання: чому сепаратистські сайти вільно працюють в Україні? Наші журналісти на них посилаються, до речі... Звичайно, є питання до РНБО, чому це питання не розглянули під час правильної абсолютно дискусії по сайтам російським, які працювали... Очевидно, що ми будемо спрямовувати відповідні запити від народних депутатів до РНБО, до профільних міністерств", - сказала вона.

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Також, за словами Геращенко, надзвичайно важливо робити все, щоб максимально турбуватися про людей на тимчасово окупованих територіях. Геращенко наголосила, що в цьому контексті важлива як законодавча, так і інформаційна робота.

"Через дискредитацію гуманітарного фактору російська сторона та її ставленики малюють ворожий образ України", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, президент України Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти Росії, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж ВКонтакте, Однокласники, ресурсів Yandex, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту "1С".

Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в Інтернеті й заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено відпрацювати Кабінету міністрів та Службі безпеки за участі Національного банку України.