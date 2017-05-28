В Україні усі КПП Держприкордонслужби обладнані приладами біометричного контролю - МЗС

В Україні усі контрольно-пропускні пункти Державної прикордонної служби обладнано приладами біометричного контролю.

Про це повідомляє Консульська служба Міністерства закордонних справ у Twitter.

«Державна прикордонна служба обладнала всі КПП приладами біометричного контролю», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 24 травня президент України Петро Порошенко під час наради в Луцьку щодо підготовки прикордонних пунктів до безвізового режиму з Євросоюзом подякував прикордонникам за виконане завдання.

«Одним із пріоритетних завдань було обладнання пунктів пропуску засобами біометричного контролю. Хочу подякувати прикордонникам, які ефективно виконали поставлене мною завдання. Зараз ця система вона функціонує, в усіх без виключення пунктах перетину кордону, пунктах пропуску на кордоні з ЄС», - сказав Порошенко.