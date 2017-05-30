Сенат Нідерландів сьогодні розгляне ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

У Верхній палаті парламенту (Сенаті) Нідерландів сьогодні відбудеться голосування щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідно до порядку денного, голосування відбудеться у другій половині дня. Зокрема, час голосування вказано з 13.41 до 13.50 (14.41 та 14.50 відповідно за Києвом).

Як показало обговорення депутатами цього питання 23 травня, є всі підстави вважати, що результат голосування буде позитивним, - у Сенаті є більшість для підтримки ратифікації Угоди про асоціацію.

Читайте такожУ Сенаті Нідерландів утворилася більшість для ратифікації асоціації України-ЄС

Законодавчий акт має бути підписаний королем і набуде чинності після публікації в Державному журналі.

Як повідомляв УНІАН, Нижня палата парламенту Нідерландів 23 лютого підтримала урядовий закон щодо ратифікації Угоду про асоціацію Україна-ЄС.

На сьогодні Нідерланди є єдиною країною ЄС, яка досі не ратифікувала угоду.

За підсумками референдуму, що відбувся у квітні 2016 року, і в якому взяли участь 32,28% виборців, понад 60% висловилися проти укладення Угоди про асоціацію з Україною. Референдум мав рекомендаційний характер.