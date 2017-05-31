У WSJ пояснили сенс українського блокування ВКонтакте та Одноклассников

ВКонтакте та Одноклассники були популярні в Україні, як і в інших пострадянських країнах. У Києві своє рішення пояснили тим, що ці сайти служать російській пропаганді.

Експерти з кібербезпеки зі свого боку, додають, що соцмережі несуть ще більшу небезпеку, ставши стартовими майданчиками для хакерських атак, передає DT.UA з посиланням на Wall Street Journal.

За словами фахівців, соціальні мережі дозволяють хакерам збирати особисті дані про людей, яких збираються атакувати, а також як платформу для розміщення шкідливих програм. "В Україні подібні атаки могли мати смертельний характер", - йдеться у статті.

Після того, як на сході України почалася війна, американська компанія з кібербезпеки CrowdStrike виявила, що російські хакери, пов'язані з групою APT 28, поширили через ВКонтакте вірус для програми для Android.

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Шкідлива програма проникла у програмне забезпечення для українських артилеристів, яке розробив Ярослав Шерстюк. Програма дозволяла розрахувати дані для наведення українських гаубиць. Однак російський вірус дозволив зламати програму й визначати місце розташування української артилерії, щоб потім російські сили могли завдати удар по них.

Видання пише, що минулого року російські хакери намагалися навіть вивести з ладу електропідстанцію в Києві. Інша кібершпигунська група з Росії Sandworm влаштувала атаку на електромережу в Західній Україні. Про це виданню розповів аналітик компанії FireEye Джон Халтквіст. "Випадки в Україні дають можливість отримати інформацію про супротивника до того, як він влаштує нові атаки на Заході", - зазначив американський експерт.

За його словами, шкідливий код Sandworm, який виявили в Україні, був помічений і в енергетичній мережі США.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте та Одноклассники, а також Яндекса. Ініціатором блокування російського веб-ресурсу Яндекс була Служба безпеки України.