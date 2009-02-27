Єхануров каже, що армія вже ближче до Європи, ніж всі політики

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ наголошує на правильності обраного шляху розвитку армії та суспільства за європейськими і євроатлантичними стандартами.

“Прийняте наприкінці 90-х років і на початку цього десятиліття рішення про реформи в оборонній галузі під стандарти НАТО було дуже правильним”. Таке переконання висловив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ учора під час прямого ефіру на радіостанції Ера-FM.

”Відносно НАТО: у нас пів-країни за НАТО, пів-країни за ОДКБ, тобто за східний договір. Тобто ми хитаємося, ми є країною нестабільною в цьому плані. Нестабільні й думкою населення”, - констатував міністр.

Водночас глава вітчизняного оборонного відомства зазначив, що структура Збройних сил України і реформи, які були проведені за стандартами Альянсу, показали правильність такого рішення.

”Тепер ми (Міноборони і Збройні сили – УНІАН) дещо інші. Ми відповідаємо провідним європейським і євроатлантичним стандартам у більш значній мірі, ніж увесь наш політикум і настрої”, - зазначив Ю.ЄХАНУРОВ і додав, що структура, система управління і підходи, які сьогодні запроваджені у ЗСУ, свідчать, що “рейки прокладені, і можна рухатися далі”.

”Про те, що ми на правильному шляху, свідчить й те, що Росія, нарешті, також почала працювати в цьому напрямку. Щоб вони не говорили, але теж переходять на стандарти НАТО”, - сказав міністр. У зв’язку з цим Ю.ЄХАНУРОВ навів приклад щодо скорочення 200 тис. офіцерів російської армії, 140 тис. прапорщиків, перехід на іншу організаційно-штатну структуру військ.

“Росія почала також з хворобливих процесів”, - зазначив міністр оборони, додавши, що свого часу Україна це вже пережила.

Ю.ЄХАНУРОВ також підкреслив, що за структурою ЗСУ є сучасним військом.

”А далі йде наповнення. Нещодавня війна на Кавказі показала, що в першу чергу необхідно мати ефективну систему протиповітряної оборони і авіацію”, - зазначив глава оборонного відомства.

У зв’язку з цим міністр навів наприклад Львівського авіаремонтного заводу, який, незважаючи на кризу, сьогодні завантажений, але не українськими замовленнями.

”Там ремонтуються 12 літаків збройних сил Казахстану і жодного українського. У нас і у казахів однотипні літаки. І це значить, що прийшов час і нашим літакам робити такий же ремонт, замінювати все, що необхідно, проводити модернізацію. Але постає проблема коштів”, - підсумував Ю.ЄХАНУРОВ.