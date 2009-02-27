Біженець із БЮТ відсудив назад відібраний у нього мандат

Сьогодні Луганський окружний адміністративний суд визнав незаконними й протиправними і скасував рішення міжпартійного з`їзду БЮТ і Ради БЮТ про дострокове припинення повноважень народного депутата України Ігоря РИБАКОВА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі депутата.

Як відзначив І.РИБАКОВ, коментуючи це судове рішення, «нарешті суд дав належну юридичну оцінку у цій справі. Я був і є народним депутатом України, і ніхто не в праві позбавити мене депутатських повноважень».

Він також додав, що «закон і справді все одно рано чи пізно мав восторжествувати. Луганські судді, на відміну від одеських, не заплямували честь своєї мантії. Якби всі суди мали свою позицію, відстоювали закон і могли протистояти особистим, незаконним, корисливим проханням і тиску, то така постанова була б винесена ще півроку тому».

Як повідомляв УНІАН, в червні 2008 року народний депутат від БЮТ І.РИБАКОВ заявив про вихід з коаліції. Після цього міжпартійний з`їзд блоку позбавив І.РИБАКОВА депутатського мандата.

У свою чергу І.РИБАКОВ подав до суду в Одесі позов до БЮТ про визнання протиправним і відміну рішення міжпартійного з`їзду блоку від 30 червня про дострокове припинення його повноважень народного депутата. Проте адмінсуд ухвалив рішення залишити без розгляду позовну заяву І.РИБАКОВА, а Апеляційний адмінсуд Одеської області залишив у силі цю постанову.

У лютому цього року І.РИБАКОВ заявив про відкликання своєї позовної заяви з Одеського окружного адміністративного суду і звернувся до суду в Луганську.

11 лютого Луганський окружний адміністративний суд зупинив дію рішення Ради БЮТ від 30 червня 2008 року і рішення міжпартійного з`їзду БЮТ від 30 червня 2008 року, який ухвалив достроково припинити повноваження народного депутата И.РИБАКОВА.

Після цього голова ради БЮТ, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО звернулася до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням порушити кримінальну справу і розслідувати обставини фальсифікації адміністративної справи Луганського окружного адміністративного суду про виключення народного депутата Ігоря РИБАКОВА зі списків БЮТ.