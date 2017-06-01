У Євросоюзі стурбовані політизацією процесу призначення 3 аудиторів НАБУ

У Європейському Союзі заявляють, що стурбовані політизацією процесу призначення 3 аудиторів Національного антикорупційного бюро України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час запуску проекту "Антикорупційна ініціатива ЄС" у Києві заявив єврокомісар з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган.

"НАБУ стало однією з історій успіху в боротьбі проти корупції в Україні. Проте ми стурбовані занадто частими спробами підірвати його незалежність та ефективність. В цей час ми стурбовані політизацією процесу призначення 3 аудиторів НАБУ. Призначення цих аудиторів повинно відбуватися прозоро та без затримки у відповідності до законодавства. НАБУ також повинно врешті-решт отримати право на самостійне прослуховування", - заявив Ган.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада досі не призначила аудитора НАБУ від парламенту, оскільки депутати не можуть дійти згоди щодо кандидатури на цю посаду.

До складу комісії передбачалося висунути кандидатуру заступника генерального інспектора Департаменту юстиції США Роберта Сторча, яку схвалив профільний комітет ВР.

17 травня у комітеті Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції заявили про саботаж засідань рядом народних депутатів, зокрема, від «Блоку Петра Порошенка» і «Народного фронту». Того дня комітет мав обговорити інформацію щодо осіб, які подали документи для участі у конкурсі на посаду аудитора НАБУ від парламенту.

Водночас Кабінет міністрів 26 травня обрав аудитором НАБУ за урядовою квотою Михайла Буроменського – доктора юридичних наук, голову делегації України в GRECO.