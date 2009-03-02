Тимошенко погрожує, що БЮТ блокуватиме Верховну Раду

Фракція БЮТ вимагатиме зменшити заробітну плату народним депутатам України щонайменше вдвічі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

«Завтра ми будемо ініціювати і підтримувати це питання», - сказав він.

За його словами, нинішня зарплата депутатів з усіма виплатами та надбавками становить 17-18 тис. грн.

При цьому, підкреслив І.КИРИЛЕНКО, мова також стосується і скасування пільг для народних депутатів.

Відповідаючи на запитання, чи вдасться фракція БЮТ до блокування роботи ВР, якщо це питання не буде винесено на розгляд, І.КИРИЛЕНКО повідомив, що поки це питання на засіданні фракції не обговорювалося.

«Зараз не стоїть питання блокування. Навпаки, зараз мова йде про необхідність ухвалення рішення, щоб не доводити ситуацію до абсурду», - сказав він.

Лідер фракції БЮТ зауважив, що мова йде про скорочення заробітних плат депутатам, а не працівникам апарату ВР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 березня, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляла, що у разі відмови включити до порядку денного пленарних засідань питання щодо скасування пільг для депутатів фракція БЮТ блокуватиме трибуну ВР.

«Наша фракція десятки разів примушувала ставити на голосування це питання в залі ВР, але, на жаль, крім нашої фракції і декількох депутатів з інших фракцій, ніхто не голосує. Зараз ми будемо кожен день вимагати ставити питання про скасування пільг для народних депутатів, і якщо не буде набирати голосів, ми будемо доводити до кожної людини, депутати якої фракції не голосують за повне скасування пільг, і тоді на наступний день будемо блокувати трибуну і знову вимагати скасування пільг для депутатів», - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що державний бюджет не має можливостей обслуговувати «мільйонних пільг для бідних депутатів».