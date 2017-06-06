МЗС вимагає від РФ припинити політичне переслідування журналістів Сущенка та Семени
У МЗС вимагають від РФ припинити політичне переслідування українських журналістів.
Міністерство закордонних справ України вкотре вимагає від Російської Федерації припинити політичне переслідування арештованого українського журналіста Романа Сущенка та кримського журналіста Миколи Семени.
Про це речник МЗС Мар'яна Беца повідомила у Twitter.
"І саме в День журналіста вкотре вимагаємо від РФ припинити політичне переслідування журналістів Сущенка та Семени", - заявила речник зовнішньополітичного відомства.
Як повідомляв УНІАН, підконтрольна Росії «влада» Криму обвинувачує Семену в "публічних закликах до сепаратизму" в одній з його статей проти анексії півострова. Йому загрожує 5 років позбавлення волі.
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Семена перебуває на підписці про невиїзд. Справа журналіста засекречена, подробиці слідства невідомі. За словами адвокатів, у справі фактично є лише один доказ - лінгвістична експертиза тексту статті "Блокада - необхідний перший крок до звільнення Криму".
ФСБ РФ 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента агентства "Укрінформ" Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею". Кримінальну справу було порушено за статтею "шпигунство".
Сущенко з кінця вересня 2016 року перебуває під арештом.