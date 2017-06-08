Росія перетворила окупований Крим та Донбас на простір безправ'я – МЗС України

17:26, 08 червня 2017
Політика
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У МЗС також закликали міжнародних партнерів порушувати питання політв'язнів та вимагати припинення утисків в Криму.

МЗС України підтримує заклики щодо санкцій проти РФ за порушення прав людини в окупованих Криму та Донбасі / фото УНІАН

Директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макеєв заявляє, що Росія перетворила окуповані території Криму та Донбасу на простір безправ'я. Про це дипломат повідомив у своєму мікроблозі Twitter.

«Правозахисники і МЗС України: Росія перетворила окуповані території на простір безправ'я - викрадення, вбивства, залякування, каральна психіатрія», - написав він.

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Також Макеєв закликав міжнародних партнерів порушувати питання політв'язнів та вимагати припинення утисків в Криму на зустрічах з представниками РФ.

Крім того, Макаєв зауважив, що МЗС України підтримує заклики українських правозахисників до міжнародних партнерів України щодо санкцій проти РФ за порушення прав людини в окупованих Криму та Донбасі.

Як повідомляв УНІАН раніше, Росія перекинула з Каспію морську піхоту в окупований Крим для навчань.

 Морпіхи Каспійської флотилії приступили до активної фази тактичних занять на незнайомому для них полігоні Опук на чорноморському узбережжі в східній частині Кримського півострова. Особовий склад підрозділу морської піхоти відпрацьовує завдання устаткування вогневих позицій, зміни районів зосередження, організації їх системи охорони та оборони.

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Теги: #окупований Крим