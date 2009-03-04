У Черновецького погіршився стан здоров'я

Сьогоднішню прес-конференцію Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО перенесено.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, це пов’язано з погіршенням стану здоров’я столичного голови.

Про час і місце проведення прес-конференції буде повідомлено додатково.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 березня, на 10.00 призначена нарада у Президента України Віктора ЮЩЕНКА по ситуації у Києві, у якій має взяти участь Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

У КМДА напередодні повідомили, що о 13.00, після наради у глави держави, відбудеться прес-конференція Київського міського голови.

З 19 лютого по 21 березня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ мав перебувати у відпустці. За офіційною інформацією, він перебував у закордонній клініці на лікуванні - у нього виявлено запалення легень.

Раніше В.ЮЩЕНКО обіцяв вжити жорстких заходів, якщо у Києві не буде продуманої тарифної політики у сфері житлово-комунального господарства.

2 березня прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА заявила, що В.ЮЩЕНКО вважає провальними дії київської влади в економічній, бюджетній і тарифній політиці.

3 березня муніципальна газета "Хрещатик" надрукувала інформацію, у якій Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що сам ініціював нараду у Президента щодо проблем Києва. За його словами, столична влада неодноразово зверталася до Президента із проханням скликати нараду, у якій взяли б участь керівники міської та районних влад столиці, а також керівники правоохоронних органів.