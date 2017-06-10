Президент України Петро Порошенко вважає символічним набуття чинності безвізу напередодні дня Росії.

Читайте такожБезвіз з ЄС: у МВС пояснили, як подорожувати Європою на авто (інфографіка, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова держави повідомив під час урочистих заходів з нагоди запровадження безвізового режиму для України з боку ЄС сьогодні в Києві.

"Ми з Вами не замовляли дату, але наше остаточне і безповоротне розставання з Москвою відбудеться напередодні 12 червня - головного державного свята Росії, дня проголошення її суверенітету, і в цьому теж є певний символізм. Ми нарешті незалежні один від одного – політично, економічно, газово-енергетично, і навіть духовно, нарешті, ми вільні від їхніх "скреп", - підкреслив Порошенко.

"Єдине, що засмучує – це надвисока ціна, це той кривавий рахунок, який нам українцям виставив Кремль за наше природне право самим будувати своє життя", - додав він.

Як відомо, у неділю, 11 червня 2017 року, починаючи з 00 годин, набирає чинності рішення ЄС про безвізові поїздки для громадян України.