Тимошенко нагадає Луценку, як вони були у наметах

Автоперевізники просять прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО запобігти тиску на учасників акцій протесту з боку співробітників міліції і СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним закликом до прем`єра звернувся один із представників страйкуючих перевізників.

«Тільки-но розпочався страйк, почався тиск з боку органів внутрішніх справ і СБУ на членів нашого профкому. Ми дуже згуртовані, і хотіли б, щоб таким чином обстановка не розжарювалася», - сказав автоперевізник.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла сьогодні ж обговорити це питання з міністром внутрішніх справ.

«По міліції я можу щось зробити, але по СБУ - це компетенція Президента», - сказала вона, нагадавши про вчорашнє силове захоплення підрозділом «Альфа» державної установи - НАК «Нафтогаз України».

«Я сама зателефоную Ю.ЛУЦЕНКУ, я хочу нагадати Юрієві Віталійовичу – коли він був у наметах разом зі мною взимку, вдень і вночі там у нас сиділи люди, і у нас тоді кийками шманали ці намети», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, представники Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників (ВААП) оголосили про проведення з 18 лютого безстрокового всеукраїнського страйку, щоб привернути увагу влади до проблем у галузі вантажних автоперевезень. Їхні акції проходять у різних регіонах України.

Перевізники вимагають встановлення твердих мінімальних тарифів на перевезення вантажів; зменшення фінансового навантаження, а саме: зниження облікової ставки НБУ, надання кредитних канікул на час кризи з нульовою процентною ставкою, зниження процентної ставки на кредити, переведення валютних кредитів у гривневі за курсом валют на час отримання кредиту, пролонгації кредитних договорів на більший термін тощо.