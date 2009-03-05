У Ющенка просять спокійно віддати газові документи СБУ

Заступник голови секретаріату президента Олександр Шлапак виступає проти політизації ситуації навколо роботи Служби безпеки України в "Нафтогазі України та "Укртрансгазі".

Про це він сказав у четвер у Кабміні, відповідаючи на запитання журналістів.

"В жодному разі не треба політизувати цей процес. Є мутна справа, достатньо складна, в які треба розібратися правоохоронцям – і вони мають цим займатися", - заявив Шлапак.

"Якщо їм для цього потрібні документи, я б закликав тих, хто ці документи підписував, – спокійно віддати їх і всіляко, як належить, допомагати слідству для того, щоб розібратися, на чиїй стороні правда", - зазначив він.

На запитання, чому не можна було вилучити ці документи без участі спецпідрозділу "Альфа", Шлапак відповів: "Наскільки мені відомо, на прохання СБУ та Генпрокуратури щодо передачі документів, ці документи надані не були".

Українська правда