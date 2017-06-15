Був тверезий: нардеп Барна запевнив, що особисто кермував авто під час аварії

Нардеп Олег Барна заявив, що особисто кермував автівкою під час нічної ДТП, і в авто окрім нього нікого не було. Про це повідомляє ТСН після спілкування із нардепом по телефону.

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Барна також запевнив, що був тверезим. При цьому парламентар відмовляється розповідати, як сталася аварія та не відповів на запитання про швидкість, з якою він їхав.

Як повідомляв УНІАН раніше, цієї ночі на площі Перемоги у Києві автомобіль Skoda Superb, за кермом якого перебував народний депутат Олег Барна, в'їхав у трамвай. Унаслідок ДТП трамвай зійшов з рейок. Постраждав сам народний депутат і в терміновому порядку був госпіталізований. На місці працювали патрулі поліції.

Пізніше медики 17-ї лікарні Києва підтвердили, що народний депутат Олег Барна був госпіталізований після ДТП. Лікарі заявили, що стан нардепа стабільний.