Був тверезий: нардеп Барна запевнив, що особисто кермував авто під час аварії
При цьому нардеп не відповів на запитання, із якою швидкістю їхав автомобіль, коли сталося зіткнення.
Нардеп Олег Барна заявив, що особисто кермував автівкою під час нічної ДТП, і в авто окрім нього нікого не було. Про це повідомляє ТСН після спілкування із нардепом по телефону.
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Барна також запевнив, що був тверезим. При цьому парламентар відмовляється розповідати, як сталася аварія та не відповів на запитання про швидкість, з якою він їхав.
Як повідомляв УНІАН раніше, цієї ночі на площі Перемоги у Києві автомобіль Skoda Superb, за кермом якого перебував народний депутат Олег Барна, в'їхав у трамвай. Унаслідок ДТП трамвай зійшов з рейок. Постраждав сам народний депутат і в терміновому порядку був госпіталізований. На місці працювали патрулі поліції.
Пізніше медики 17-ї лікарні Києва підтвердили, що народний депутат Олег Барна був госпіталізований після ДТП. Лікарі заявили, що стан нардепа стабільний.