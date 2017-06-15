Путін відповів на питання, коли "забере" Донбас: аналізує ситуацію, щоби "своєчасно прийняти рішення"

Президент Росії Володимир Путін на питання, коли він «забере Донбас», заявив, що аналізує ситуацію, щоб «своєчасно прийняти рішення». Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав після чергової «прямої лінії».

Читайте такожГолова ОУН прокоментував заяву Путіна про належність батька Медведчука до націоналістівТак, на питання, коли «він забере Донбас, тому що там втомилися три роки пройшло, там стріляють, і люди просто не знають, як бути, все зруйновано», Путін відповів: «Так, я знаю. Це трагедія, і дуже велика».

Він заявив, що Росія зробить все для того, щоб мінімізувати збитки. «Ви знаєте нашу позицію в цілому. Але ми будемо робити все для того, щоб людей там підтримати, незалежно від зовнішніх чинників. Але дуже розраховуємо на те, що розуму, здорового глузду і відповідального ставлення до справи вистачить і у сьогоднішнього київського керівництва, для того щоб реалізовувати ті угоди, ті домовленості, які були досягнуті в результаті досить складної роботи, маю на увазі насамперед Мінські угоди», - сказав Путін.

На репліку про те, що Мінські угоди не працюють, президент відповів, що «якби їх не було, було б набагато гірше».

«Це абсолютно очевидна річ. Але ми бачимо, що проблеми там не зменшуються, а почасти наростають. І ми будемо аналізувати цю ситуацію, для того, щоб своєчасно прийняти рішення, які будуть адекватні ситуації, що складається», - запевнив Путін.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" за його самовизначенню. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.