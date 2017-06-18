Посол Великобританії подякувала поліції за безпеку на "Марші рівності"
Посол Великобританії в Україні Джудіт Гофф взяла участь у "Марші рівності".
Посол Великобританії в Україні Джудіт Гофф, яка взяла участь у "Марші рівності", відзначила святкову атмосферу заходу та подякувала правоохоронцям за гарантування безпеки учасників маршу. Про це вона написала в Twitter.
Чудова святкова атмосфера на #Київпрайд2017. Дякую правоохоронцям і представникам влади за створення безпечних умів #рівність— Judith Gough (@JudithGoughFCO) June 18, 2017
"Чудова святкова атмосфера на КиївПрайд2017. Дякую правоохоронцям і представникам влади за створення безпечних умов", - написала Дж.Гофф.
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"Сонячний і добре організований КиївПрайд2017. Ще один крок назустріч рівності прав в Україні", - додала посол.
Сонячний і гарно організований #КиївПрайд2017. Ще один крок назустріч рівності прав #Українаpic.twitter.com/rdHwqczdRB— Judith Gough (@JudithGoughFCO) June 18, 2017
Нагадаємо, що сьогодні, 18 червня, в Києві пройшов "Марш рівності". Правопорядок забезпечували близько 5 тис. правоохоронців, кінологи і кінна поліція. Після закінчення маршу стало відомо про 7 затриманих.