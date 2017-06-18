Посол Великобританії подякувала поліції за безпеку на "Марші рівності"

Посол Великобританії в Україні Джудіт Гофф, яка взяла участь у "Марші рівності", відзначила святкову атмосферу заходу та подякувала правоохоронцям за гарантування безпеки учасників маршу. Про це вона написала в Twitter.

Чудова святкова атмосфера на #Київпрайд2017. Дякую правоохоронцям і представникам влади за створення безпечних умів #рівність — Judith Gough (@JudithGoughFCO) June 18, 2017

"Чудова святкова атмосфера на КиївПрайд2017. Дякую правоохоронцям і представникам влади за створення безпечних умов", - написала Дж.Гофф.

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"Сонячний і добре організований КиївПрайд2017. Ще один крок назустріч рівності прав в Україні", - додала посол.

Сонячний і гарно організований #КиївПрайд2017. Ще один крок назустріч рівності прав #Українаpic.twitter.com/rdHwqczdRB — Judith Gough (@JudithGoughFCO) June 18, 2017

Нагадаємо, що сьогодні, 18 червня, в Києві пройшов "Марш рівності". Правопорядок забезпечували близько 5 тис. правоохоронців, кінологи і кінна поліція. Після закінчення маршу стало відомо про 7 затриманих.