РНБО розгляне законопроект про відновлення державного суверенітету на Донбасі найближчим часом - Геращенко

Рада національної безпеки та оборони України найближчим часом розгляне законопроект "Про особливості державної політики з відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей України". Про це у Facebook повідомила представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ зі врегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови ВР Ірина Геращенко.

Читайте такожНа польсько-литовському кордоні вперше пройшли військові навчання НАТО з протидії агресії РФВона повідомила, що проходить засідання робочої групи з доопрацювання законопроекту про деокупацію і реінтеграцію Донбасу. У засіданні беруть участь керівники фракцій коаліції, депутати та секретар РНБО Олександр Турчинов. За її словами, вони працюють разом з експертами над цим проектом за дорученням президента Петра Порошенка.

"Сьогодні ми працювали кілька годин, дошліфовуємо певні дискусійні моменти законопроекту "Про особливості державної політики з відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей України", - заявила Геращенко.

"Найближчим часом відбудеться РНБО, де буде розглянуто цей законопроект і прийнято остаточне рішення. Також запропонувала найближчим часом провести дискусію щодо цих напрацювань на неформальній мінській платформі, що створена і успішно працює в ВР", - наголосила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, РНБО подасть на розгляд Порошенку законопроект щодо відновлення державного суверенітету на Донбасі.

14 червня Порошенко наголосив, що Україна залишиться беззахисною в разі скасування АТО і ненадання військовим права адекватно діяти.

Раніше Турчинов заявив, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ. Зокрема, він наголосив, що необхідно не просто визнати окремі райони Луганської та Донецької областей окупованими РФ, але й чітко на законодавчому рівні визначити основи державної політики щодо їхнього звільнення.

Для цього, вважає Турчинов, необхідна нова ефективна технологія захисту України від агресора. Вона може передбачати надання президенту права застосовувати Збройні сили України та інші військові формування проти агресії РФ. Крім того, секретар РНБО виступив за створення оперативного штабу з широкими повноваженнями для комплексного управління ЗСУ, усіма силовими структурами, у тому числі і військово-цивільними адміністраціями.