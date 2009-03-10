Тимошенко каже, що в Україні все виконується і перевиконується

Державний бюджет за січень-лютий 2009 року перевиконано на 2,9%, заявила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час селекторної наради з питань виплати заробітної плати в регіонах.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ секретаріату КМУ, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що надходження до державного бюджету передбачалося у сумі 26,8 млрд. грн., а мобілізовано доходів до загального і спеціального фондів Держбюджету 27,6 млрд. грн. „Ми здатні у кризу працювати і давати результат”, - наголосила глава уряду.

За словами прем’єр-міністра, перевиконуються і надходження до Пенсійного фонду, які за січень склали 121%, а за лютий - 116%: „Немає ніяких сумнівів, що до кінця року пенсії будуть виплачуватися вчасно”.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що достроково виконуються і дотації вирівнювання місцевим бюджетам, що дає можливість вчасно виплачувати зарплати та соціальні виплати.

Вона запевнила, що уряд і надалі у повному обсязі виконуватиме свої зобов’язання з наповнення державного бюджету і виплат всіх соціальних платежів. „Україна внаслідок фінансової кризи буде знаходитись у важких умовах. Але в той же час усі наші оцінки, аналітичні матеріали щодо ситуації, що склалася, свідчать про те, що Україна буде виконувати бюджет і буде платити”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, зараз немає ніяких підстав для існування заборгованості з виплат зарплат бюджетникам.

Прем’єр-міністр відзначила, що уряд ретельно відстежує ситуацію з виплати зарплат бюджетникам у регіонах і вживає заходів з недопущення заборгованостей. Але у той же час, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, існують регіони, в яких така заборгованість є.