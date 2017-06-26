Порошенко сподівається, що Трамп переконає Путіна в безперспективності тиску на Україну

Президент Петро Порошенко висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп під час першої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним переконає його в безперспективності спроб тиску на Україну.

Про це глава заявив в інтерв’ю українським телеканалам у неділю.

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«Ми стоїмо за збереження «нормандського формату» та Мінських домовленостей і будемо лише вітати і отримали підтвердження цього – підвищення ролі США в цьому процесі, використання, якщо хочете, першого факту зустрічі, яка я не знаю, коли вона відбудеться, американського президента з президентом Путіна для того, щоб переконати Путіна в абсолютній безперспективності спроб тиску на Україну», - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, зустріч Порошенка і Трампа відбулася 20 червня у Вашингтоні. У Білому домі заявили, що президент США зустрівся з президентом України для обговорення підтримки мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Порошенко заявив, що під час зустрічі отримав тверду підтримку з боку США щодо суверенітету і територіальної цілісності України, а також підтримку в продовженні реформ.

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Раніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що ніякої конкретики щодо можливої зустрічі президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна поки що немає, проте є розуміння, що зустріч все ж таки може відбутися.

«Є розуміння, що зустріч Путіна і Трампа може відбутися в Гамбурзі. Зустріч поки що не готується, підготовка не ведеться і будь-якої конкретики можливої зустрічі поки що не визначено», - сказав Пєсков.

Він відзначив, що формат зустрічі також поки що не визначений. «Жодних деталей не визначено», - сказав Пєсков.

Саміт країн «Великої двадцятки» відбудеться 7 - 8 липня в Гамбурзі.