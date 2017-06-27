Геращенко вказав на ймовірного організатора масштабної хакерської атаки на Україну

Кібератака під виглядом вірусу-здирника була організована з боку спецслужб РФ. Як повідомляє телеканал "112", про це заявив народний депутат від "Народного фронту", член колегії МВС Антон Геращенко.

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"Вона (кібератака) зроблена під маскуванням, що це нібито вірус, який вимагає з користувачів комп'ютера гроші. За попередньою інформацією, це організована система з боку спецслужб РФ. Метою даної кібератаки є банки, ЗМІ, "Укрзалізниця", "Укртелеком". Вірус потрапляв на комп'ютери кілька днів, навіть тижнів у вигляді різного роду повідомлень на пошту. Користувачі, які відкривали це повідомлення, дозволяли вірусу розійтися по всіх комп'ютерах. Це ще один приклад використання кібератак гібридної війні проти нашої країни", - заявив Геращенко.

В Україні сьогодні, 27 червня, невідомий вірус уразив мережі цілої низки великих компаній, у тому числі великих державних.