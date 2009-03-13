Янукович каже, що Тимошенко пропонує йому "междусобойчики"

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що його політична сила готова об’єднуватись в коаліцію з БЮТ лише навколо програми по боротьбі з кризою. Про це лідер ПР сказав в інтерв`ю телеканалу "Інтер".

Коментуючи можливість створення коаліції між ПР і БЮТ, В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що "партнери в переговорах не повинні власні інтереси ставити вище інтересів держави. Ми розчаровані тим, що справу подолання економічної кризи в Україні фракції з правлячої коаліції відсувають на другий план".

При цьому він додав: "Ми готові об`єднуватися, але лише на фундаменті програми боротьби з кризою. А "междусобойчиков", які нам пропонують, не буде".