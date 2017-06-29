Сьогодні Оболонський суд продовжить розгляд по суті справи Януковича (подію завершено)

Оболонський районний суд Києва сьогодні о 10.00 продовжить розгляд по суті справи за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді. Про це на попередньому судовому засіданні 26 червня заявив головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

Читайте такожОбвинувачення направить Януковичу офіційну повістку до Оболонського райсуду Попереднє засідання з розгляду цієї справи тривало лише 30 хвилин і було перенесено, оскільки на нього не з'явився обвинувачений.

Адвокати Януковича виступили проти клопотання прокурора Генеральної прокуратури Руслана Кравченка про застосування спеціального судового провадження (заочного провадження) у справі.

Разом з тим, судді наголосили, що прийти особисто до суду або взяти участь у відеоконференції - це виключно воля обвинувачуваного Януковича.

Як повідомляв УНІАН, Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу.