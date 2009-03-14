У Тернополі БЮТ та їхніх супротивників рознімала міліція

Громадянська партія “Пора” звинувачує БЮТ у намаганні зірвати вибори до Тернопільської обласної ради.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі ГП “Пора”, учора ввечері близько 10 вантажівок з бюлетенями не могли виїхати з видавництва “Збруч”, оскільки виїзд заблокували представники БЮТ. Вони підігнали свої автомобілі і не давали виїхати вантажівкам з бюлетенями до територіальних виборчих комісій.

За даними прес-служби, виїзд блокували депутати міської та обласної ради від БЮТ а також народний депутат Василь ДЕРЕВЛЯНИЙ. Під час намагання звільнити проїзд представниками інших політичних сил дійшло до штовханини. Конфлікт було вирішено за втручання правоохоронних органів, лише після їх приїзду проїзд вдалося звільнити.

“Своїми діями прихильники Юлії ТИМОШЕНКО намагалися чинити спробу зриву виборів в Тернопільській області. За нашою інформацією, це спланований сценарій зриву виборів. Керував цією провокацією народний депутат від БЮТ Василь ДЕРЕВЛЯНИЙ”, – цитує прес-служба “Пори” голову виконкому Тернопільської обласної організації партії Назара ЗЕЛІНКУ.

За його словами, “Пора” також володіє інформацією, що членів дільничних виборчих комісій залякують кримінальною відповідальністю та настійливо рекомендують не приходити в день виборів на дільницю. “Спершу така інформація була сприйнята як провокація, бо ми не могли повірити, що представники партії, яка зацікавлена у зриві виборів, могла би опуститися так низько. Але коли таких звернень назбиралося більше десятка, то ми зрозуміли, що такі дії сплановані та проводяться системно”, - сказав Н.ЗЕЛІНКА, додавши, що “Пора” закликає правоохоронні органи відреагувати на такі факти грубого втручання у виборчий процес.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2008 року Верховна Рада ухвалила постанову про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської облради на 15 березня 2009 року.

Пізніше у ВР було зареєстровано проект постанови, одним з авторів якого є лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, “Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради "Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради". Опоненти Блоку Юлії Тимошенко заявляли, що БЮТ прагне скасувати вибори до облради, бо боїться поразки.

3 березня 2009 року ВР відмінила проведення позачергових виборів депутатів Тернопільської облради. За ухвалення відповідної постанови проголосували, зокрема, 147 депутатів від Партії регіонів, 141 депутат від БЮТу і 4 від НУ-НС.

Водночас 11 березня Окружний адміністративний суд Тернопільської області зобов’язав ТВК провести вибори до Тернопільської облради 15 березня 2009 року.

БЮТ оскаржив у Львівському апеляційному суді рішення Окружного адмінсуду Тернопільської області про поновлення виборів до Тернопільської облради, повідомила голова обласної ТВК Наталія ЧУЙКО.

Крім того, 12 березня Окружний адміністративний суд Києва заборонив Тернопільській виборчій комісії, усім дільничним виборчим комісіям здійснювати організацію та проведення 15 березня 2009 року позачергових виборів Тернопільської обласної ради.

13 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив до Конституційного Суду подання, в якому просить визнати неконституційною постанову Верховної Ради про скасування позачергових виборів депутатів Тернопільської облради.