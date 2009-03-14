У Тимошенко побачили альтернативне джерело енергії

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ констатує, що використання деревини як альтернативного джерела енергії набуває стратегічного значення.

Про це він сказав на нараді, присвяченій проблемам та перспективам розвитку лісової галузі, повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

О.ТУРЧИНОВ підкреслив, що необхідно поставити на промислову основу організацію виробництва енергетичної тріски безпосередньо в лісі. За його словами, уряд підтримуватиме лісову галузь у питаннях придбання необхідного обладнання для виробництва біопалива з лісової тріски. Крім того, уряд сприятиме створенню шляхів доступу до сировинних ресурсів.

За словами першого віце-прем‘єра, лісове господарство належить до небагатьох галузей, обсяг виробництва продукції яких в минулому році зріс, забезпечивши надходження до бюджету на 34% більше, ніж у 2007 році.